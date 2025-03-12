Зеленский заявил, что Украина не станет признавать утрату своих территорий
Украина не признает утрату территорий по завершению потенциальных переговоров с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о красных линиях Киева в процессе дипломатического урегулирования.
«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — объявил он.
Киевский лидер также заверил, что не будет нарушать конституцию Незалежной и ограничивать её суверенитет, но не стал пояснять, что именно имеет в виду. А стоило бы: ведь стремление вступить в НАТО как раз закреплено в основополагающем законе Украины.
Ранее Владимир Зеленский оптимистично оценил результаты переговоров украинской и американской делегаций в аравийской Джидде, назвав их «выигранной битвой». Пока что не вполне понятно, что именно кроме возобновления военной помощи США «выиграла» Украина, которой пришлось отказаться от некоторых требований, заявленных как принципиальные, но можно отметить, что сам Зеленский в этой «битве» даже не участвовал.
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