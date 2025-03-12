Зеленский заявил, что Украина не станет признавать утрату своих территорий

Украина не признает утрату территорий по завершению потенциальных переговоров с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о красных линиях Киева в процессе дипломатического урегулирования.

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — объявил он.

Киевский лидер также заверил, что не будет нарушать конституцию Незалежной и ограничивать её суверенитет, но не стал пояснять, что именно имеет в виду. А стоило бы: ведь стремление вступить в НАТО как раз закреплено в основополагающем законе Украины.