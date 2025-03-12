«Что говорит этот наркоман?»: Зеленский поднял себя на смех, оценив действия ВСУ в Курской области
Зеленский после потери Суджи заявил, что ВСУ «выполняют свои задачи»
Владимир Зеленский отказался признать провал ВСУ в Курской области. Он утверждает, что отступающие украинские военные «выполняют свои задачи».
«Русские пытаются однозначно, максимально надавить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать», — сказал главарь киевского режима.
Заявление Зеленского высмеял украинский блогер Анатолий Шарий.
«Что говорит этот наркоман? О чём он?» — недоумевает журналист.
Ранее сразу несколько военкоров сообщили об освобождении Суджи. Отмечается, что застигнутые врасплох ВСУшники не смогли организовать сопротивление и сбежали. При этом Киев пытается выдать позорное бегство своих войск за организованное отступление. Тем временем российский боец показал видео вывода первых гражданских из освобождённой Суджи.
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