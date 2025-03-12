Российский боец показал видео вывода первых гражданских из освобождённой Суджи

В Сети появилось видео с первыми мирными жителями, которых российские военные выводят из Суджи после зачистки города от подразделений ВСУ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Два майора».

На кадрах с окраин Суджи появились женщина, пожилой мужчина в инвалидной коляске, которых два парня провожают до транспорта. Автор видео уточняет у парней фамилию и говорит, что они являются срочниками, которые служили в регионе во время вторжения ВСУ. Травм на местных жителях никаких не видно.