Российский боец показал видео вывода первых гражданских из освобождённой Суджи
В Сети появилось видео с первыми мирными жителями, которых российские военные выводят из Суджи после зачистки города от подразделений ВСУ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Два майора».
Мирных жителей уводят из Суджи. Видео © Telegram / «Два майора»
На кадрах с окраин Суджи появились женщина, пожилой мужчина в инвалидной коляске, которых два парня провожают до транспорта. Автор видео уточняет у парней фамилию и говорит, что они являются срочниками, которые служили в регионе во время вторжения ВСУ. Травм на местных жителях никаких не видно.
Напомним, что гарнизон ВСУ сдал Суджу российским войскам практически без боя. Боевики просто спасались бегством и сдавались в плен, но почему-то забыли в суматохе стереть надпись «Русские, научитесь воевать», оставленную на асфальте. Кстати, в Киеве этот панический побег назвали «организованным выводом». Кто бы мог сомневаться.
Telegram / «Два майора»