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Регион
12 марта, 12:44

Российский боец показал видео вывода первых гражданских из освобождённой Суджи

В Сети появилось видео с первыми мирными жителями, которых российские военные выводят из Суджи после зачистки города от подразделений ВСУ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Два майора».

Мирных жителей уводят из Суджи. Видео © Telegram / «Два майора»

На кадрах с окраин Суджи появились женщина, пожилой мужчина в инвалидной коляске, которых два парня провожают до транспорта. Автор видео уточняет у парней фамилию и говорит, что они являются срочниками, которые служили в регионе во время вторжения ВСУ. Травм на местных жителях никаких не видно.

Напомним, что гарнизон ВСУ сдал Суджу российским войскам практически без боя. Боевики просто спасались бегством и сдавались в плен, но почему-то забыли в суматохе стереть надпись «Русские, научитесь воевать», оставленную на асфальте. Кстати, в Киеве этот панический побег назвали «организованным выводом». Кто бы мог сомневаться.

Тела на руинах: Появилось ужасающее видео из храма под Суджей, где ВСУ расчленили и убили людей
Тела на руинах: Появилось ужасающее видео из храма под Суджей, где ВСУ расчленили и убили людей
Обложка ©

Telegram / «Два майора»

Владимир Озеров
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