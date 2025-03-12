Разрушенная белокаменная церковь в селе Черкасское Поречное в Курской области теперь символизирует боль и ужас, но отнюдь не из-за внешнего облика. После частичной оккупации приграничного региона боевики ВСУ изощрёнными методами расправились на мирными жителями прямо внутри обители – одним отрубили руки и ноги, других расстреляли. Разбивающее сердце видео из храма опубликовал телеканал «Звезда».

Убитые бойцами ВСУ гражданские в селе Черкасское Поречное. Видео © Телеграм / Zvezdanews

«В храме и возле домов бойцы обнаружили тела убитых мирных жителей. Судя по характеру травм погибших, их жестоко избивали и добивали выстрелами в голову», — подчеркнул корреспондент Антон Войтович с места событий.