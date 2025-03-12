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Регион
12 марта, 09:11

Тела на руинах: Появилось ужасающее видео из храма под Суджей, где ВСУ расчленили и убили людей

Появилось видео из храма в Черкасском Поречном, где ВСУ убили мирных жителей

Церковь в селе Черкасское Поречное в Курской области. Обложка © Телеканал «Звезда»

Церковь в селе Черкасское Поречное в Курской области. Обложка © Телеканал «Звезда»

Разрушенная белокаменная церковь в селе Черкасское Поречное в Курской области теперь символизирует боль и ужас, но отнюдь не из-за внешнего облика. После частичной оккупации приграничного региона боевики ВСУ изощрёнными методами расправились на мирными жителями прямо внутри обители – одним отрубили руки и ноги, других расстреляли. Разбивающее сердце видео из храма опубликовал телеканал «Звезда».

Убитые бойцами ВСУ гражданские в селе Черкасское Поречное. Видео © Телеграм / Zvezdanews

«В храме и возле домов бойцы обнаружили тела убитых мирных жителей. Судя по характеру травм погибших, их жестоко избивали и добивали выстрелами в голову», — подчеркнул корреспондент Антон Войтович с места событий.

Сегодня российские солдаты, отбившие село у противника, поставили в храме свечи за упокой мирных жителей, тела которых сами и обнаружили. Бойцы полагают, что звери из ВСУ сначала пытали людей, а потом расстреляли.

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Напомним, 8 марта Армия России начали прямое наступление на Суджу, а на следующий день Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. В последнем бойцы ВС РФ обнаружили тела мирных жителей, убитых боевиками ВСУ.

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