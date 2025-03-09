«Логистика полностью сломана»: На Западе признали крах ВСУ в Курской области
Corriere della Sera: ВСУ бросают позиции в Курской области
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) усилили давление на украинские формирования в Курской области. На Западе это связывают с прекращением Вашингтона помощи Киеву, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа прошлого года», — говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркнули, что отступление ВСУ стало более выраженным спустя несколько дней после решения Вашингтона остановить военную помощь Украине. Кроме того, отмечается, что на Украине уже открыто обсуждают трудности, с которыми сталкиваются ВСУ в Курской области. По мнению аналитиков, логистика украинской армии на данном направлении «фактически полностью сломана».
Ранее Минобороны подтвердило освобождение ещё трёх населённых пунктов в курском приграничье. Наши бойцы освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. ВС РФ продолжают разгром остатков ВСУ на территории региона.
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