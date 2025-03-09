Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ с курского приграничья

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы с Курской области. В связи с этим увеличилось количество контратак украинской армии в ДНР.

Денис Пушилин о ситуации на фронте. Видео © Пушилин Д.В.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — сказал глава республики в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.