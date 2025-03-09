Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ с курского приграничья
Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают силы с Курской области в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы с Курской области. В связи с этим увеличилось количество контратак украинской армии в ДНР.
Денис Пушилин о ситуации на фронте. Видео © Пушилин Д.В.
«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — сказал глава республики в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.
По его словам, противник понимает всю безнадёжную ситуации по Красноармейскому и Курахово-Великоновосёлковскому направлениях, однако пытается контратаковать, не жалея личного состава.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения ВСУ. Российские войска нанесли удар по автомобильной колонне подразделений врага, которые бежали из курской Суджи. Напомним, что Вооружённые силы Российской Федерации начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои.
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