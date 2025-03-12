Застигнутые врасплох бригады ВСУ сдали Суджу без боя
Военные ВСУ бежали из Суджи, не пытаясь дать бой наступающим частям ВС РФ
Украинские военнослужащие бежали со своих позиций в городе Суджа Курской области фактически без боёв. Об этом пишет телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на свои источники в ВС РФ.
Сейчас, по словам российских военных, город выглядит опустевшим. При этом многие жилые здания остались неповреждёнными, так как бойцы ВСУ пытались спешно покинуть населённый пункт после прорыва российских сил и не успели причинить серьёзных разрушений. Как правило, противник пытается взрывать дома при отступлении, но операция «Труба», вероятно, это изменила.
Напомним, в Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Российской Федерации получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. А 12 марта российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город освобождён. Прорыв в Суджу стал возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба», в рамках которой 800 российских солдат пробрались в город по газовой трубе и атаковали противника.
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