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Регион
12 марта, 11:12

Застигнутые врасплох бригады ВСУ сдали Суджу без боя

Военные ВСУ бежали из Суджи, не пытаясь дать бой наступающим частям ВС РФ

Украинские военнослужащие бежали со своих позиций в городе Суджа Курской области фактически без боёв. Об этом пишет телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на свои источники в ВС РФ.

Сейчас, по словам российских военных, город выглядит опустевшим. При этом многие жилые здания остались неповреждёнными, так как бойцы ВСУ пытались спешно покинуть населённый пункт после прорыва российских сил и не успели причинить серьёзных разрушений. Как правило, противник пытается взрывать дома при отступлении, но операция «‎Труба», вероятно, это изменила.

Командование ВСУ спасло иностранных наёмников от «‎котла» в Судже, заменив на мобилизованных
Командование ВСУ спасло иностранных наёмников от «‎котла» в Судже, заменив на мобилизованных

Напомним, в Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Российской Федерации получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. А 12 марта российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город освобождён. Прорыв в Суджу стал возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба», в рамках которой 800 российских солдат пробрались в город по газовой трубе и атаковали противника.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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