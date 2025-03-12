Застигнутые врасплох бригады ВСУ сдали Суджу без боя

Украинские военнослужащие бежали со своих позиций в городе Суджа Курской области фактически без боёв. Об этом пишет телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на свои источники в ВС РФ.

Сейчас, по словам российских военных, город выглядит опустевшим. При этом многие жилые здания остались неповреждёнными, так как бойцы ВСУ пытались спешно покинуть населённый пункт после прорыва российских сил и не успели причинить серьёзных разрушений. Как правило, противник пытается взрывать дома при отступлении, но операция «‎Труба», вероятно, это изменила.