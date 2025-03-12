Военкор высмеял ВСУ за «организованный вывод войск» из Суджи

ВСУ выдали бегство из Суджи за организованный вывод войск. Об этом заявил военкор Александр Коц.

«Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией экстракшн. Просто сказали, что «организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Он добавил, что разговаривал с очередными украинскими пленными, и те об организованном выводе ничего не слышали.