Военкор высмеял ВСУ за «организованный вывод войск» из Суджи
Военкор Коц: ВСУ пытались выдать бегство из Суджи за организованный вывод войск
ВСУ выдали бегство из Суджи за организованный вывод войск. Об этом заявил военкор Александр Коц.
«Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией экстракшн. Просто сказали, что «организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса», — написал Коц в своём телеграм-канале.
Он добавил, что разговаривал с очередными украинскими пленными, и те об организованном выводе ничего не слышали.
«Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — заключил военкор.
Напомним, что 8 марта российские вооружённые силы начали прямое наступление на Суджу. На следующий день Минобороны РФ подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье — Малой Локни, Косицы и Черкасского Поречного. Сегодня, 12 марта, российские бойцы водрузили наш триколор на здание администрации Суджи. По словам некоторых военкоров, город полностью ушёл под контроль ВС РФ. Общие потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч военных.
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