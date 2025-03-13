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13 марта, 09:39

«Временная фигура»: Астролог раскрыл Life.ru, как Зеленский будет пытаться сохранить лицо на переговорах

Эксперт Богданов: Зеленский пытается удержать позицию, но его влияние слабеет

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский, который является в астрологии солнечным Водолеем, вероятно, в 10-м доме, пытается удержать свою позицию между ожиданиями народа и давлением Запада. Об этом в беседе с Life.ru рассказал астролог Павсекакий Богданов.

Транзитный Сатурн в Рыбах в 12-м доме (тайны, завершение) формирует квадрат к его Солнцу, что указывает на ослабление его влияния. Он задумал выторговать мир, сохранив лицо, но звёзды и реальность показывают, что его воспринимают как временную фигуру, особенно в Вашингтоне. Его план — протянуть время и добиться хоть какой-то победы, но Уран в Тельце (во 2-м доме ресурсов Украины) приносит неожиданные повороты, разрушая иллюзии.

Павсекакий Богданов

Астролог

Транзитный Сатурн в Рыбах в 12-м доме (тайны, завершение) формирует квадрат к его Солнцу, что указывает на ослабление его влияния. Он задумал выторговать мир, сохранив лицо, но звёзды и реальность показывают, что его воспринимают как временную фигуру, особенно в Вашингтоне. Его план — протянуть время и добиться хоть какой-то победы, но Уран в Тельце (во 2-м доме ресурсов Украины) приносит неожиданные повороты, разрушая иллюзии.
Транзитный Сатурн в Рыбах в 12-м доме (тайны, завершение) формирует квадрат к его Солнцу, что указывает на ослабление его влияния. Он задумал выторговать мир, сохранив лицо, но звёзды и реальность показывают, что его воспринимают как временную фигуру, особенно в Вашингтоне. Его план — протянуть время и добиться хоть какой-то победы, но Уран в Тельце (во 2-м доме ресурсов Украины) приносит неожиданные повороты, разрушая иллюзии.

Эксперт отметил, что переговорный процесс для Украины станет трудным, дискуссии будут происходить нелегко. По его словам, условия, озвученные в Арабских Эмиратах, не сбудутся — Луна в Скорпионе ночью усиливает закулисные сделки. Астролог добавил, что решение будет принято втайне, слегка иначе, чем ожидалось. По его словам, это будет компромисс под давлением внешних сил, вероятно, с участием Турции как посредника. Богданов выразил уверенность, что мир неизбежен, но не на условиях Зеленского.

Также эксперт выразил мнение, что главарь киевского режима поедет в Вашингтон. По его словам, бывший комик может получить обещания или какую-либо помощь, но это не будет стратегический прорыв. Астролог отметил, что США держат Зеленского на коротком поводке, фокусируясь на своих целях.

«2025 год станет для Зеленского последним у власти. Транзитный Нептун в Овне в 1-м доме размывает его образ, а прогрессивная Луна в 4-м доме (конец цикла) и квадрат Плутона к Солнцу Украины в 10-м доме подрывают доверие народа. Экономика в кризисе, война измотала людей — он теряет поддержку», — пояснил Богданов.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский оптимистично оценил результаты переговоров украинской и американской делегаций в аравийской Джидде, назвав их «выигранной битвой». Однако остаётся туманным, что именно кроме возобновления военной помощи США «выиграла» Украина, которой пришлось отказаться от некоторых требований, заявленных как принципиальные. Причём сам Зеленский в этой «битве» даже не участвовал. Позднее он заявил, что Незалежная не станет признавать утрату своих территорий.

Ольга Годуненко
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