Владимир Зеленский, который является в астрологии солнечным Водолеем, вероятно, в 10-м доме, пытается удержать свою позицию между ожиданиями народа и давлением Запада. Об этом в беседе с Life.ru рассказал астролог Павсекакий Богданов.

Транзитный Сатурн в Рыбах в 12-м доме (тайны, завершение) формирует квадрат к его Солнцу, что указывает на ослабление его влияния. Он задумал выторговать мир, сохранив лицо, но звёзды и реальность показывают, что его воспринимают как временную фигуру, особенно в Вашингтоне. Его план — протянуть время и добиться хоть какой-то победы, но Уран в Тельце (во 2-м доме ресурсов Украины) приносит неожиданные повороты, разрушая иллюзии. Павсекакий Богданов Астролог

Эксперт отметил, что переговорный процесс для Украины станет трудным, дискуссии будут происходить нелегко. По его словам, условия, озвученные в Арабских Эмиратах, не сбудутся — Луна в Скорпионе ночью усиливает закулисные сделки. Астролог добавил, что решение будет принято втайне, слегка иначе, чем ожидалось. По его словам, это будет компромисс под давлением внешних сил, вероятно, с участием Турции как посредника. Богданов выразил уверенность, что мир неизбежен, но не на условиях Зеленского.

Также эксперт выразил мнение, что главарь киевского режима поедет в Вашингтон. По его словам, бывший комик может получить обещания или какую-либо помощь, но это не будет стратегический прорыв. Астролог отметил, что США держат Зеленского на коротком поводке, фокусируясь на своих целях.