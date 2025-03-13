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13 марта, 20:41

В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. План «Ковёр» объявлен для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — гласит заявление федерального агентства.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, от Министерства обороны поступила информация об угрозе атаки БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал чиновник.

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Напомним, что в период с 21:30 до 22:30 силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ. Дроны удалось сбить над Воронежской и Белгородской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Антон Голыбин
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