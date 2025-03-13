В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — гласит заявление федерального агентства.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, от Министерства обороны поступила информация об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, что в период с 21:30 до 22:30 силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ. Дроны удалось сбить над Воронежской и Белгородской областями.