Российская ПВО сбила за сутки 7 авиабомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили семь авиационных бомб JDAM, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 170 беспилотников самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.