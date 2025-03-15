Российская ПВО сбила за сутки 7 авиабомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ
МО РФ: Средства ПВО уничтожили 7 бомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ
За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили семь авиационных бомб JDAM, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 170 беспилотников самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«Сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
А ранее Life.ru писал, что над Часовым Яром сбили два бомбивших детсад дрона «Баба-Яга» ВСУ. БПЛА удалось засечь с земли и уничтожить при помощи российских FPV-дронов.
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