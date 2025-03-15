Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 10:18

Российская ПВО сбила за сутки 7 авиабомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 7 бомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили семь авиационных бомб JDAM, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 170 беспилотников самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом
В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом

А ранее Life.ru писал, что над Часовым Яром сбили два бомбивших детсад дрона «Баба-Яга» ВСУ. БПЛА удалось засечь с земли и уничтожить при помощи российских FPV-дронов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar