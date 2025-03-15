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15 марта, 08:16

В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом

Посол Мирошник: В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом

Обломки БПЛА в ЛНР. Обложка © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

Обломки БПЛА в ЛНР. Обложка © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

Средства ПВО сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР). Дрон был оснащён химическим боеприпасом, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

В ЛНР сбили дрон ВСУ. Видео © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

«Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», — написал дипломат в телеграм-канале.

Посол дополнил, что сбитый БПЛА производства Германии был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом и детонатором. Также на дроне были украинские надписи. По словам Мирошника, военные химики смогут точно определить вид отравляющего вещества после проведения лабораторного исследования.

Украинский дрон сбит силами ПВО на окраине Обнинска
Украинский дрон сбит силами ПВО на окраине Обнинска

А ранее Life.ru писал, что над Часовым Яром сбили два бомбивших детсад дрона «Баба-Яга» ВСУ. БПЛА удалось засечь с земли и уничтожить при помощи российских FPV-дронов.

Дарья Нарыкова
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