В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом

Средства ПВО сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР). Дрон был оснащён химическим боеприпасом, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

В ЛНР сбили дрон ВСУ. Видео © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

«Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», — написал дипломат в телеграм-канале.

Посол дополнил, что сбитый БПЛА производства Германии был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом и детонатором. Также на дроне были украинские надписи. По словам Мирошника, военные химики смогут точно определить вид отравляющего вещества после проведения лабораторного исследования.