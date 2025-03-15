В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом
Посол Мирошник: В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом
Обломки БПЛА в ЛНР. Обложка © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК
Средства ПВО сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР). Дрон был оснащён химическим боеприпасом, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
В ЛНР сбили дрон ВСУ. Видео © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК
«Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», — написал дипломат в телеграм-канале.
Посол дополнил, что сбитый БПЛА производства Германии был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом и детонатором. Также на дроне были украинские надписи. По словам Мирошника, военные химики смогут точно определить вид отравляющего вещества после проведения лабораторного исследования.
А ранее Life.ru писал, что над Часовым Яром сбили два бомбивших детсад дрона «Баба-Яга» ВСУ. БПЛА удалось засечь с земли и уничтожить при помощи российских FPV-дронов.