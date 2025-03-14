Украинский дрон сбит силами ПВО на окраине Обнинска

Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.