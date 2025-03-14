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14 марта, 05:10

Украинский дрон сбит силами ПВО на окраине Обнинска

Губернатор Шапша: БПЛА уничтожен на окраине Обнинска Калужской области

Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Также ночью силы ПВО отразили атаку четырёх украинских беспилотников, летевших на российскую столицу. О пострадавших пока информации нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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