Момент взрыва в подмосковном ЖК «Южная Битца» попал на видео

Взрыв раздался в подмосковном ЖК «Южная Битца» на фоне отражения атаки украинских беспилотников на российскую столицу. Кадры происшествия появились в распоряжении SHOT.

На записи видно, как одну из многоэтажек сотрясает мощный взрыв. Он был такой силы, что у припаркованных во дворе автомобилей сработали сигнализации.

Взрыв в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT