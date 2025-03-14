Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 04:53

Момент взрыва в подмосковном ЖК «Южная Битца» попал на видео

SHOT опубликовал кадры взрыва в ЖК «Южная Битца» под Москвой

Взрыв раздался в подмосковном ЖК «Южная Битца» на фоне отражения атаки украинских беспилотников на российскую столицу. Кадры происшествия появились в распоряжении SHOT.

На записи видно, как одну из многоэтажек сотрясает мощный взрыв. Он был такой силы, что у припаркованных во дворе автомобилей сработали сигнализации.

Взрыв в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Взрыв прогремел в многоэтажке на западе Москвы
Взрыв прогремел в многоэтажке на западе Москвы

Напомним, что ранним утром 14 марта силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, летевших на российскую столицу. Всего на подлёте к Москве удалось сбить четыре БПЛА.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Антон Голыбин
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar