Момент взрыва в подмосковном ЖК «Южная Битца» попал на видео
SHOT опубликовал кадры взрыва в ЖК «Южная Битца» под Москвой
Взрыв раздался в подмосковном ЖК «Южная Битца» на фоне отражения атаки украинских беспилотников на российскую столицу. Кадры происшествия появились в распоряжении SHOT.
На записи видно, как одну из многоэтажек сотрясает мощный взрыв. Он был такой силы, что у припаркованных во дворе автомобилей сработали сигнализации.
Взрыв в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что ранним утром 14 марта силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, летевших на российскую столицу. Всего на подлёте к Москве удалось сбить четыре БПЛА.
Обложка ©
Telegram / SHOT