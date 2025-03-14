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Регион
14 марта, 04:32

Взрыв прогремел в многоэтажке на западе Москвы

SHOT: Взрыв произошёл в многоэтажке на Резервном проезде в Москве

Взрыв произошёл в многоэтажке жилого комплекса на Резервном проезде в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На снятых очевидцами кадрах запечатлены повреждения кровли здания. На место уже прибыли пожарные расчёты.

Место взрыва. Видео © Telegram / SHOT

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В здании Центрального детского магазина на Лубянке произошёл пожар

Напомним, что ранее в столичном аэропорту Внуково в целях безопасности был введён план «Ковёр. Ограничения вступили в силу с 06:13.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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