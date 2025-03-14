Взрыв прогремел в многоэтажке на западе Москвы

Взрыв произошёл в многоэтажке жилого комплекса на Резервном проезде в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На снятых очевидцами кадрах запечатлены повреждения кровли здания. На место уже прибыли пожарные расчёты.

Место взрыва. Видео © Telegram / SHOT