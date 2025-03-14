Взрыв прогремел в многоэтажке на западе Москвы
SHOT: Взрыв произошёл в многоэтажке на Резервном проезде в Москве
Взрыв произошёл в многоэтажке жилого комплекса на Резервном проезде в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
На снятых очевидцами кадрах запечатлены повреждения кровли здания. На место уже прибыли пожарные расчёты.
Место взрыва. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что ранее в столичном аэропорту Внуково в целях безопасности был введён план «Ковёр. Ограничения вступили в силу с 06:13.
Обложка ©
Telegram / SHOT