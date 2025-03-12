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Регион
12 марта, 14:10

В здании Центрального детского магазина на Лубянке произошёл пожар

Пожар произошёл в здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Из торгового центра эвакуировали людей. Об этом сообщает Mash.

По предварительной информации, пожар начался в пекарне Cinnabon. Детали происшествия уточняются.

Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар
Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар

Ранее сообщалось о пожаре в Ульяновской области. Там на открытой территории завода по утилизации отходов загорелся технический магний. В результате распространения пламени произошли взрывы вещества.

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Ольга Сливченко
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