В здании Центрального детского магазина на Лубянке произошёл пожар
Пожар произошёл в здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Из торгового центра эвакуировали людей. Об этом сообщает Mash.
По предварительной информации, пожар начался в пекарне Cinnabon. Детали происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о пожаре в Ульяновской области. Там на открытой территории завода по утилизации отходов загорелся технический магний. В результате распространения пламени произошли взрывы вещества.
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