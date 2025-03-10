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10 марта, 14:22

Взрывы и столб дыма: Мощный пожар на заводе под Ульяновском попал на видео

Под Ульяновском загорелся технический магний на заводе по утилизации отходов

В посёлке Новосельдинский Ульяновской области на открытой территории завода по утилизации отходов горит технический магний. В соцсетях местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов, после чего увидели пожар и столб густого дыма, который поднимается высоко над городом. Видео горения опубликовали в группе VK «Лента новостей Ульяновска».

Столб дыма поднимается вверх на заводе в Новосельдинском. Видео © VK / «Лента новостей Ульяновска»

Пламя распространилось на 20 квадратных метров. На месте работают пожарные. Угроза распространения огня исключена.

Столб дыма на заводе в Новосельдинском видно издалека. Фото © Telegram / «ЧП Ульяновск»

Столб дыма на заводе в Новосельдинском видно издалека. Фото © Telegram / «ЧП Ульяновск»

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Ранее сообщалось о мощном пожаре на Тёплом рынке в Барнауле. Возгоранию был присвоен повышенный ранг. Пламя распространялось активно, эпицентром возгорания стало промышленное помещение.

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Telegram / ЧП Ульяновск

Ольга Сливченко
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