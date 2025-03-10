Взрывы и столб дыма: Мощный пожар на заводе под Ульяновском попал на видео
Под Ульяновском загорелся технический магний на заводе по утилизации отходов
В посёлке Новосельдинский Ульяновской области на открытой территории завода по утилизации отходов горит технический магний. В соцсетях местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов, после чего увидели пожар и столб густого дыма, который поднимается высоко над городом. Видео горения опубликовали в группе VK «Лента новостей Ульяновска».
Столб дыма поднимается вверх на заводе в Новосельдинском. Видео © VK / «Лента новостей Ульяновска»
Пламя распространилось на 20 квадратных метров. На месте работают пожарные. Угроза распространения огня исключена.
Столб дыма на заводе в Новосельдинском видно издалека. Фото © Telegram / «ЧП Ульяновск»
Ранее сообщалось о мощном пожаре на Тёплом рынке в Барнауле. Возгоранию был присвоен повышенный ранг. Пламя распространялось активно, эпицентром возгорания стало промышленное помещение.
Telegram / ЧП Ульяновск