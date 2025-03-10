Взрывы и столб дыма: Мощный пожар на заводе под Ульяновском попал на видео

В посёлке Новосельдинский Ульяновской области на открытой территории завода по утилизации отходов горит технический магний. В соцсетях местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов, после чего увидели пожар и столб густого дыма, который поднимается высоко над городом. Видео горения опубликовали в группе VK «Лента новостей Ульяновска».