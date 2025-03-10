Пожар в тепличном комплексе Подмосковья унёс жизни четырёх человек

Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе на территории Подмосковья. Трагедия произошла в деревне Высоково Чеховского городского округа в ночь на 10 марта, сообщили в областном управлении МЧС.

Огонь охватил площадь 1050 квадратных метров. В его тушении участвовали 22 человека и семь единиц техники.

«При разборе конструкции были обнаружены тела четырёх погибших», — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, пожару предшествовал мощный взрыв. Местные жители утверждают, что в агрокомплексе мог взорваться газ.

Пожар в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT