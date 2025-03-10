Пожар в тепличном комплексе Подмосковья унёс жизни четырёх человек
Пожар в Подмосковье. Обложка © VK / Чехов Вид
Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе на территории Подмосковья. Трагедия произошла в деревне Высоково Чеховского городского округа в ночь на 10 марта, сообщили в областном управлении МЧС.
Огонь охватил площадь 1050 квадратных метров. В его тушении участвовали 22 человека и семь единиц техники.
«При разборе конструкции были обнаружены тела четырёх погибших», — уточнили в ведомстве.
По данным SHOT, пожару предшествовал мощный взрыв. Местные жители утверждают, что в агрокомплексе мог взорваться газ.
Пожар в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
А в Барнауле 9 марта произошёл пожар на Тёплом рынке. По словам очевидцев, возгоранию тоже предшествовала серия взрывов.