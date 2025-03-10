Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 03:35

Пожар в тепличном комплексе Подмосковья унёс жизни четырёх человек

Пожар в Подмосковье. Обложка © VK / Чехов Вид

Пожар в Подмосковье. Обложка © VK / Чехов Вид

Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе на территории Подмосковья. Трагедия произошла в деревне Высоково Чеховского городского округа в ночь на 10 марта, сообщили в областном управлении МЧС.

Огонь охватил площадь 1050 квадратных метров. В его тушении участвовали 22 человека и семь единиц техники.

«При разборе конструкции были обнаружены тела четырёх погибших», — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, пожару предшествовал мощный взрыв. Местные жители утверждают, что в агрокомплексе мог взорваться газ.

Пожар в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Не менее пяти человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме в Москве
Не менее пяти человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме в Москве

А в Барнауле 9 марта произошёл пожар на Тёплом рынке. По словам очевидцев, возгоранию тоже предшествовала серия взрывов.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar