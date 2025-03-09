Очевидцы рассказали о пожаре и взрывах на Тёплом рынке в Барнауле

Очевидцы сообщают о трёх взрывах и пожаре на Тёплом рынке в Барнауле. Возгорание усиливается, слышны звуки хлопков. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул». Пожару присвоен повышенный ранг, рассказали в МЧС.

В Барнауле горит Тёплый рынок. Видео © Telegram / Инцидент Барнаул

«В городе Барнауле огнеборцы тушат пожар по повышенному рангу. На улице Целинная произошло возгорание в административном здании. На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнём. Информация уточняется», — рассказали в МЧС Алтайского края.