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9 марта, 13:19

Очевидцы рассказали о пожаре и взрывах на Тёплом рынке в Барнауле

Очевидцы сообщают о трёх взрывах и пожаре на Тёплом рынке в Барнауле. Возгорание усиливается, слышны звуки хлопков. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул». Пожару присвоен повышенный ранг, рассказали в МЧС.

В Барнауле горит Тёплый рынок. Видео © Telegram / Инцидент Барнаул

«В городе Барнауле огнеборцы тушат пожар по повышенному рангу. На улице Целинная произошло возгорание в административном здании. На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнём. Информация уточняется»,рассказали в МЧС Алтайского края.

Ранее на рынке в Махачкале произошёл пожар площадью 400 кв. метров. Горели три ангара. Изначально в ведомстве предупредили об угрозе распространения пламени на соседнее здание, однако позже спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

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Telegram/ МЧС Алтайского края

Полина Никифорова
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