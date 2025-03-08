Три ангара загорелись на рынке Махачкалы, огонь охватил 400 квадратных метров

Три ангара загорелись на территории Куядинского рынка в Махачкале поздним вечером 8 марта. Огонь охватил 400 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Изначально в ведомстве предупредили об угрозе распространения пламени на соседнее здание, однако позже спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

«На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара в Дагестане. Видео © МЧС России