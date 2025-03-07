Около 800 человек вывели из ТЦ в Казани из-за возгорания авто на парковке

В Казани произошел пожар на подземной парковке торгово-развлекательного центра «Казань Молл», где загорелся автомобиль. Около 800 человек были эвакуированы из здания. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

На парковке ТЦ «Казань Молл» произошёл пожар. Видео © Telegram/ Жесть Казани

«По прибытии пожарных подразделений установлено, что на уровне «Б» подземной парковки наблюдалось слабое задымление, угрозы перехода дыма и огня на торговые этажи не было. Пожарные потушили горевший легковой автомобиль Ford Siesta», — рассказали в пресс-службе.

Причины инцидента исследуют дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.