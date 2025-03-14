План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево
Московский аэропорт Внуково и калужский аэропорт Грабцево приостановили приём и отправку рейсов в целях безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения «парализовали» столичную воздушную гавань в 06:13. В Калуге же план «Ковёр» был введён ещё раньше — в 05:25. Причина паузы в работе аэропортов не называется.
Напомним, что этой ночью ограничения также вводились в аэропорту Сочи. Воздушная гавань приостановила работу на фоне атаки ВСУ на Туапсинский НПЗ, где в результате падения БПЛА начался пожар.
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