План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево

Московский аэропорт Внуково и калужский аэропорт Грабцево приостановили приём и отправку рейсов в целях безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения «парализовали» столичную воздушную гавань в 06:13. В Калуге же план «Ковёр» был введён ещё раньше — в 05:25. Причина паузы в работе аэропортов не называется.