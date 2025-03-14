Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 04:13

План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево

Московский аэропорт Внуково и калужский аэропорт Грабцево приостановили приём и отправку рейсов в целях безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения «парализовали» столичную воздушную гавань в 06:13. В Калуге же план «Ковёр» был введён ещё раньше — в 05:25. Причина паузы в работе аэропортов не называется.

Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников
Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников

Напомним, что этой ночью ограничения также вводились в аэропорту Сочи. Воздушная гавань приостановила работу на фоне атаки ВСУ на Туапсинский НПЗ, где в результате падения БПЛА начался пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar