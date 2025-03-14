Горящий резервуар с бензином Туапсинского НПЗ тушат 16 пожарных расчётов

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко озвучил подробности атаки беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающий завод. По словам чиновника, загорелся один из резервуаров Туапсинского НПЗ.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 16 пожарных расчётов. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев добавил, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. В резервуаре был бензин.