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Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 06:59

Над Часовым Яром сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ, бомбивших детские сады

Оператор БПЛА Тони: Над Часовым Яром сбили 2 бомбивших детсад дрона «Баба-Яга»

Над Часовым Яром в ДНР сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга». Об этом рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони.

В беседе с РИА «Новости» он заявил, что несколько тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга» проводили разведку и сбрасывали бомбы в районе детского сада в Часовом Яре. Их удалось засечь с земли и ликвидировать при помощи FPV-дронов.

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Тем временем российские войска начали прямое наступление на Суджу. Вчера утром, 8 марта, нашим удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Мария Любицкая
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