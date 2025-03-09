Над Часовым Яром сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ, бомбивших детские сады

Над Часовым Яром в ДНР сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга». Об этом рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони.

В беседе с РИА «Новости» он заявил, что несколько тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга» проводили разведку и сбрасывали бомбы в районе детского сада в Часовом Яре. Их удалось засечь с земли и ликвидировать при помощи FPV-дронов.