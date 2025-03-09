Над Часовым Яром сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ, бомбивших детские сады
Оператор БПЛА Тони: Над Часовым Яром сбили 2 бомбивших детсад дрона «Баба-Яга»
Над Часовым Яром в ДНР сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга». Об этом рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони.
В беседе с РИА «Новости» он заявил, что несколько тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга» проводили разведку и сбрасывали бомбы в районе детского сада в Часовом Яре. Их удалось засечь с земли и ликвидировать при помощи FPV-дронов.
Тем временем российские войска начали прямое наступление на Суджу. Вчера утром, 8 марта, нашим удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.
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