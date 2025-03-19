ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Город Кропоткин в Краснодарском крае подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным SHOT, вражеские беспилотники пытались нанести удар по местной нефтебазе.
Местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы в небе над городом. Несколько воздушных целей были сбиты, а падение обломков вызвало возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода.
А 17 марта украинские военные нанесли удар по Белгороду. Обломки сбитого дрона упали вблизи торгового центра «Атлант Арена», вызвав мощный пожар. Свидетели утверждают, что перед этим они слышали оглушительные взрывы.
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Kandinsky / Life.ru