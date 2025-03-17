Пожар начался возле ТЦ в Белгороде после падения обломков беспилотника

Украинские военные атаковали Белгород беспилотниками. Обломки одного из сбитых дронов упали рядом с торговым центром «Атлант Арена», после чего там начался пожар.

Перед этим местные жители слышали громкие взрывы. Как рассказали SHOT очевидцы, также загорелся фасад ТЦ и туи, расположенные рядом со входом. Сейчас возгорание уже потушили. Предварительно, люди не пострадали, официальной информации пока не было.