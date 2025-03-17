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17 марта, 20:32

Пожар начался возле ТЦ в Белгороде после падения обломков беспилотника

Пожар у ТЦ в Белгороде после падения обломков БПЛА. Обложка © SHOT

Пожар у ТЦ в Белгороде после падения обломков БПЛА. Обложка © SHOT

Украинские военные атаковали Белгород беспилотниками. Обломки одного из сбитых дронов упали рядом с торговым центром «Атлант Арена», после чего там начался пожар.

Перед этим местные жители слышали громкие взрывы. Как рассказали SHOT очевидцы, также загорелся фасад ТЦ и туи, расположенные рядом со входом. Сейчас возгорание уже потушили. Предварительно, люди не пострадали, официальной информации пока не было.

Пожар у ТЦ в Белгороде после падения обломков БПЛА. Обложка © SHOT

Дрон ВСУ подорвал авто и ранил мужчину под Белгородом
Дрон ВСУ подорвал авто и ранил мужчину под Белгородом

Ранее Life.ru рассказывал, как в Белгородской области мужчина подорвался на мине «колокольчик». В тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу Белгорода.

Артур Лапсаков
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