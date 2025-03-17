Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:16

Дрон ВСУ подорвал авто и ранил мужчину под Белгородом

Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

Последствия атаки дрона. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки дрона. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области один мирный житель получил ранения в ходе атаки украинского беспилотника. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент приключился в окрестностях посёлка Степное Краснояружского района. FPV-дрон ВСУ врезался в грузовик, из-за чего получил ранения водитель. Очевидец, который проезжал мимо, отвёз его в медучреждение. Когда медики осмотрят пострадавшего и проведут необходимые мероприятия, его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода, отметил губернатор.

Украинские танкисты рассказали жительнице Суджи, как их заставили воевать
Украинские танкисты рассказали жительнице Суджи, как их заставили воевать

Ранее в Белгородской области мужчина получил множественные повреждения из-за сдетонировавшей мины «колокольчик». Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями ног.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar