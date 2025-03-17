Дрон ВСУ подорвал авто и ранил мужчину под Белгородом
Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области
Последствия атаки дрона. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области один мирный житель получил ранения в ходе атаки украинского беспилотника. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент приключился в окрестностях посёлка Степное Краснояружского района. FPV-дрон ВСУ врезался в грузовик, из-за чего получил ранения водитель. Очевидец, который проезжал мимо, отвёз его в медучреждение. Когда медики осмотрят пострадавшего и проведут необходимые мероприятия, его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода, отметил губернатор.
Ранее в Белгородской области мужчина получил множественные повреждения из-за сдетонировавшей мины «колокольчик». Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями ног.