Дрон ВСУ подорвал авто и ранил мужчину под Белгородом

В Белгородской области один мирный житель получил ранения в ходе атаки украинского беспилотника. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент приключился в окрестностях посёлка Степное Краснояружского района. FPV-дрон ВСУ врезался в грузовик, из-за чего получил ранения водитель. Очевидец, который проезжал мимо, отвёз его в медучреждение. Когда медики осмотрят пострадавшего и проведут необходимые мероприятия, его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода, отметил губернатор.