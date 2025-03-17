Украинские танкисты рассказали жительнице Суджи, как их заставили воевать

Украинские танкисты в разговоре с жительницей Суджи Анной Богуновой признались, что они пошли воевать не по своей воле, их заставили. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну, всё поразнесли. <...> Они сказали — мы не виноваты, нас послали», — приводит агентство слова женщины.