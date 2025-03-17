Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 07:22

Украинские танкисты рассказали жительнице Суджи, как их заставили воевать

Жительница Суджи Богунова: Танкисты ВСУ заявили, что их заставили воевать

Украинские танкисты в разговоре с жительницей Суджи Анной Богуновой признались, что они пошли воевать не по своей воле, их заставили. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну, всё поразнесли. <...> Они сказали — мы не виноваты, нас послали», — приводит агентство слова женщины.

Один из военных отметил, что их предоставили два варианты — идти воевать или пять лет тюрьмы.

Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти»
Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти»

Напомним, 8 марта ВС России начали прямое наступление на Суджу, 13 марта Минобороны РФ подтвердило освобождение города. Ведомство опубликовало видео из города, который находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. Сегодня утром в неофициальной пресс-службе бойцов группировки войск «Север» сообщили, что Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти» — трассы Суджа — Юнаковка. Бойцы ВС РФ почти зачистили от противника село Гоголевка и начали поиск тех, кто успел спрятаться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Никита Никонов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar