Украинские танкисты рассказали жительнице Суджи, как их заставили воевать
Жительница Суджи Богунова: Танкисты ВСУ заявили, что их заставили воевать
Украинские танкисты в разговоре с жительницей Суджи Анной Богуновой признались, что они пошли воевать не по своей воле, их заставили. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну, всё поразнесли. <...> Они сказали — мы не виноваты, нас послали», — приводит агентство слова женщины.
Один из военных отметил, что их предоставили два варианты — идти воевать или пять лет тюрьмы.
Напомним, 8 марта ВС России начали прямое наступление на Суджу, 13 марта Минобороны РФ подтвердило освобождение города. Ведомство опубликовало видео из города, который находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. Сегодня утром в неофициальной пресс-службе бойцов группировки войск «Север» сообщили, что Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти» — трассы Суджа — Юнаковка. Бойцы ВС РФ почти зачистили от противника село Гоголевка и начали поиск тех, кто успел спрятаться.
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