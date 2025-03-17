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17 марта, 07:12

Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти»

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка ведутся ожесточённые бои с ВСУ

В Курской области российские войска сражаются с украинскими боевиками вдоль трассы Суджа — Юнаковка, которую в ВСУ прозвали «дорогой смерти». Об этом сообщили в неофициальной пресс-службе бойцов группировки войск «Север».

«В лесополосах вдоль трассы Суджа-Юнаковка продолжаются ожесточённые бои: Северяне выбили противника из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — сказано в сообщении.

Сейчас российские военнослужащие почти зачистили от ВСУ большую часть села Гоголевка в Суджанском районе и приступили к поиску украинских солдат, засевших в окрестностях. При этом говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.

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«Дорогой смерти» этот маршрут называют, поскольку российские военные начали уничтожать всех солдат противника, которые через него снабжали группировку ВСУ в Судже. Её протяжённость составляет чуть более 20 километров. К февралю там уничтожили около 300 единиц техники украинской армии. А село Гоголевка сейчас является одним последних мощных укреплений ВСУ в курском приграничье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak

Владимир Озеров
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