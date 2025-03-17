Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти»

В Курской области российские войска сражаются с украинскими боевиками вдоль трассы Суджа — Юнаковка, которую в ВСУ прозвали «дорогой смерти». Об этом сообщили в неофициальной пресс-службе бойцов группировки войск «Север».

Сейчас российские военнослужащие почти зачистили от ВСУ большую часть села Гоголевка в Суджанском районе и приступили к поиску украинских солдат, засевших в окрестностях. При этом говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.