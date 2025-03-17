Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти»
В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка ведутся ожесточённые бои с ВСУ
В Курской области российские войска сражаются с украинскими боевиками вдоль трассы Суджа — Юнаковка, которую в ВСУ прозвали «дорогой смерти». Об этом сообщили в неофициальной пресс-службе бойцов группировки войск «Север».
«В лесополосах вдоль трассы Суджа-Юнаковка продолжаются ожесточённые бои: Северяне выбили противника из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — сказано в сообщении.
Сейчас российские военнослужащие почти зачистили от ВСУ большую часть села Гоголевка в Суджанском районе и приступили к поиску украинских солдат, засевших в окрестностях. При этом говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.
«Дорогой смерти» этот маршрут называют, поскольку российские военные начали уничтожать всех солдат противника, которые через него снабжали группировку ВСУ в Судже. Её протяжённость составляет чуть более 20 километров. К февралю там уничтожили около 300 единиц техники украинской армии. А село Гоголевка сейчас является одним последних мощных укреплений ВСУ в курском приграничье.
Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak