В Гончаровке спустя год нашли тело беременной россиянки, которая заслонила сына от пуль бойца ВСУ

В больнице села Гончаровка Курской области нашли тело расстрелянной в прошлом году бойцами ВСУ россиянки Нины Кузнецовой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Сегодня вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым и бывшим главой Суджанского района Александром Богачёвым мы доехали до освобождённой на днях Гончаровки. На втором этаже больницы мы обнаружили тело женщины с татуировкой на левой руке. Такой же, как на этой фотографии», — говорится в посте журналиста в личном телеграм-канале.