В Гончаровке спустя год нашли тело беременной россиянки, которая заслонила сына от пуль бойца ВСУ
Военкор Коц нашёл тело Нины Кузнецовой, убитой ВСУ под Суджей в августе 2024
Нина Кузнецова, убитая солдатами ВСУ под Суджей в августе 2024 года. Обложка © VK / Нина Кузнецова
В больнице села Гончаровка Курской области нашли тело расстрелянной в прошлом году бойцами ВСУ россиянки Нины Кузнецовой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Сегодня вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым и бывшим главой Суджанского района Александром Богачёвым мы доехали до освобождённой на днях Гончаровки. На втором этаже больницы мы обнаружили тело женщины с татуировкой на левой руке. Такой же, как на этой фотографии», — говорится в посте журналиста в личном телеграм-канале.
Напомним, украинские военные в августе 2024 года расстреляли машину с беременной Ниной Кузнецовой на одной из трасс в Суджанском районе Курской области. Солдат ВСУ вышел из кустов и открыл огонь по гражданской автоколонне, ехавшей на выход из опасной зоны. Позднее стало известно, что женщина от ранений лишилась чувств и влетела в автомобиль своего супруга, ехавшего впереди. В салоне с ней сидел двухлетний сын, которого Нина закрыла от пуль собственным телом. Муж смог вытащить их обоих из автомобиля и отвёз супругу в больницу, но её ранения оказались несовместимы с жизнью.