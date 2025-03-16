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16 марта, 18:00

В Гончаровке спустя год нашли тело беременной россиянки, которая заслонила сына от пуль бойца ВСУ

Военкор Коц нашёл тело Нины Кузнецовой, убитой ВСУ под Суджей в августе 2024

Нина Кузнецова, убитая солдатами ВСУ под Суджей в августе 2024 года. Обложка © VK / Нина Кузнецова

Нина Кузнецова, убитая солдатами ВСУ под Суджей в августе 2024 года. Обложка © VK / Нина Кузнецова

В больнице села Гончаровка Курской области нашли тело расстрелянной в прошлом году бойцами ВСУ россиянки Нины Кузнецовой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Сегодня вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым и бывшим главой Суджанского района Александром Богачёвым мы доехали до освобождённой на днях Гончаровки. На втором этаже больницы мы обнаружили тело женщины с татуировкой на левой руке. Такой же, как на этой фотографии», — говорится в посте журналиста в личном телеграм-канале.

ВСУшники едва не расстреляли жителя курского приграничья всего за два слова
ВСУшники едва не расстреляли жителя курского приграничья всего за два слова

Напомним, украинские военные в августе 2024 года расстреляли машину с беременной Ниной Кузнецовой на одной из трасс в Суджанском районе Курской области. Солдат ВСУ вышел из кустов и открыл огонь по гражданской автоколонне, ехавшей на выход из опасной зоны. Позднее стало известно, что женщина от ранений лишилась чувств и влетела в автомобиль своего супруга, ехавшего впереди. В салоне с ней сидел двухлетний сын, которого Нина закрыла от пуль собственным телом. Муж смог вытащить их обоих из автомобиля и отвёз супругу в больницу, но её ранения оказались несовместимы с жизнью.

Юрий Лысенко
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