Муж убитой беременной под Суджей рассказал, как потерял супругу в день нападения ВСУ

Расстрелянная украинскими военными в Курской области беременная девушка Нина Кузнецова прикрыла собой двухлетнего сына во время обстрелов со стороны врага. Мальчик сидел в этот момент на заднем сидении авто, сообщает ТАСС супруг погибшей Артём Кузнецов.

«У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стёкол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — сказал Кузнецов.

В момент эвакуации из Куриловки семья ехала на двух машинах. Муж был в первой, а Нина с сыном — во второй. Огонь по ним открыл встретившийся на дороге украинский солдат.

«Я почувствовал, как машину мою начинают осыпать, как будто камнями. Голову поворачиваю, а он, вот он, буквально в двух метрах от меня, солдат ВСУ с синей повязкой, с автоматом, он видел меня, я видел его, и пуля прошивает мне козырёк, кепка просто сбивается. Я понял, что всё, идёт обстрел. Я видел одного солдата, но по ощущениям их там было несколько, то есть как градом пуль», — сказал Кузнецов.

После того как семья проехала обстреливаемый участок, Артём в срочном порядке повёз супругу и ребёнка в больницу. Мужчина занёс Нину на второй этаж в хирургию. Там девушка и продолжает лежать по сей день, "её оттуда не эвакуировали, её не вывезли".