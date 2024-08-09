"Помогите, чтобы её похоронили": Близкие убитой под Курском беременной женщины просят отдать её тело

Родственники беременной жительницы Курской области Нины Кузнецовой, которая погибла из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ), просят помочь с вывозом тела из морга. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свекровь россиянки Людмилу.

Как рассказала женщина, курянка была ранена при обстреле ВСУ. После потери сознания она врезалась в автомобиль мужа, который ехал впереди. По словам родственников, семью обстреливали в упор. У супруга пуля прошла у виска, он сразу повёз раненую жену в больницу, но та скончалась.