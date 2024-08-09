"Помогите, чтобы её похоронили": Близкие убитой под Курском беременной женщины просят отдать её тело
РБК: Семья убитой под Курском беременной женщины просит помощи с вывозом тела
Погибшая в Курской области Нина Кузнецова. Обложка © VK / Нина Кузнецова
Родственники беременной жительницы Курской области Нины Кузнецовой, которая погибла из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ), просят помочь с вывозом тела из морга. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свекровь россиянки Людмилу.
Как рассказала женщина, курянка была ранена при обстреле ВСУ. После потери сознания она врезалась в автомобиль мужа, который ехал впереди. По словам родственников, семью обстреливали в упор. У супруга пуля прошла у виска, он сразу повёз раненую жену в больницу, но та скончалась.
"Она находится в морге, в нашей районной больнице. Мы не можем её оттуда вывезти. Помогите, чтобы мы её похоронили, пожалуйста. Там нет света", — рассказала родственница.
Напомним, что ВСУ в упор расстреляли беременную Нину Кузнецову возле трассы в Суджанском районе Курской области. Украинский военный выскочил из кустов и открыл огонь по машинам мирных жителей, которые пытались выехать из опасной зоны. Позднее свёкор убитой рассказал, что сначала та потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Курянка была на втором месяце беременности и ждала второго малыша. А супруг убитой пояснил, что солдат ВСУ сначала стрелял по его машине, а уже потом по автомобилю жены.