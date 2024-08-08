Стало известно о состоянии малыша из Суджи, чью маму ВСУшник казнил прямо на его глазах

Двухлетний мальчик, чья беременная мама накануне погибла от дрона ВСУ во время выезда из Суджи, находится в одной из больниц Курска. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале 8 августа уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. Ещё двоих детей с минно-взрывными травмами сейчас только везут в региональный центр. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика сегодня доставили санавиацией в Москву, где их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии на Большой Полянке.