Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 13:36

Стало известно о состоянии малыша из Суджи, чью маму ВСУшник казнил прямо на его глазах

Львова-Белова: У малыша, чью маму расстреляли ВСУ в Судже, осколочное ранение

Двухлетний мальчик, чья беременная мама накануне погибла от дрона ВСУ во время выезда из Суджи, находится в одной из больниц Курска. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале 8 августа уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. Ещё двоих детей с минно-взрывными травмами сейчас только везут в региональный центр. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика сегодня доставили санавиацией в Москву, где их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии на Большой Полянке.

"Двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь покинуть город Суджа, находится в больнице с бабушкой. У малыша было осколочное ранение спины. Сегодня он встретился с папой — предложили семье сопровождение психолога", — сообщается в телеграм-канале омбудсмена.

Муж убитой беременной курянки: Нас расстрелял солдат ВСУ
Муж убитой беременной курянки: Нас расстрелял солдат ВСУ

Напомним, ВСУ в упор расстреляли беременную Нину Кузнецову возле трассы в Суджанском районе Курской области. Украинский военный выскочил из кустов и открыл огонь по машинам мирных жителей, которые пытались выехать из опасной местности. Как рассказал позже свёкор убитой, она сначала потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Курянка была на втором месяце беременности и ждала второго ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мария Львова-Белова
  • Дети
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров