Стало известно о состоянии малыша из Суджи, чью маму ВСУшник казнил прямо на его глазах
Львова-Белова: У малыша, чью маму расстреляли ВСУ в Судже, осколочное ранение
Двухлетний мальчик, чья беременная мама накануне погибла от дрона ВСУ во время выезда из Суджи, находится в одной из больниц Курска. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале 8 августа уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. Ещё двоих детей с минно-взрывными травмами сейчас только везут в региональный центр. Девочку семи лет и восьмилетнего мальчика сегодня доставили санавиацией в Москву, где их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии на Большой Полянке.
"Двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь покинуть город Суджа, находится в больнице с бабушкой. У малыша было осколочное ранение спины. Сегодня он встретился с папой — предложили семье сопровождение психолога", — сообщается в телеграм-канале омбудсмена.
Напомним, ВСУ в упор расстреляли беременную Нину Кузнецову возле трассы в Суджанском районе Курской области. Украинский военный выскочил из кустов и открыл огонь по машинам мирных жителей, которые пытались выехать из опасной местности. Как рассказал позже свёкор убитой, она сначала потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Курянка была на втором месяце беременности и ждала второго ребёнка.
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