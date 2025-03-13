Житель Казачьей Локни в Курской области поделился своими переживаниями, связанными с издевательствами, которые он претерпел во время украинской оккупации. По словам Александра, бойцы ВСУ угрожали ему расстрелом лишь за произнесение двух слов вслух.

«А они говорят: «Ще не вмерла Украина», а я: «Украины нет!». А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — приводит РИА «Новости» слова Александра.

Россиянин поделился, что время оккупации стало для него настоящим испытанием. Он отметил, что восемь месяцев под контролем ВСУ были полны унижений и притеснений исключительно из-за его приверженности русской идентичности. Несмотря на все страдания, мужчина утверждает, что не изменил своих взглядов и убеждений, но именно за это ему пришлось столкнуться с жестокостью солдат ВСУ.