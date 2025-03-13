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13 марта, 13:58

ВСУшники едва не расстреляли жителя курского приграничья всего за два слова

Житель Казачьей Локни: ВСУ хотели меня расстрелять за слова о том, что Украины нет

Житель Казачьей Локни в Курской области поделился своими переживаниями, связанными с издевательствами, которые он претерпел во время украинской оккупации. По словам Александра, бойцы ВСУ угрожали ему расстрелом лишь за произнесение двух слов вслух.

«А они говорят: «Ще не вмерла Украина», а я: «Украины нет!». А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — приводит РИА «Новости» слова Александра.

Россиянин поделился, что время оккупации стало для него настоящим испытанием. Он отметил, что восемь месяцев под контролем ВСУ были полны унижений и притеснений исключительно из-за его приверженности русской идентичности. Несмотря на все страдания, мужчина утверждает, что не изменил своих взглядов и убеждений, но именно за это ему пришлось столкнуться с жестокостью солдат ВСУ.

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А ранее Life.ru рассказывал, как бойцы ВС РФ сбрасывали с дронов еду голодающим жителям курского приграничья. Наши военные не только выполняли основную задачу по обнаружению ВСУ, но и заботились о том, чтобы русские люди, оказавшиеся в блокаде, не умерли от нехватки еды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grimmorgul

Наталья Демьянова
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