Российские войска начали штурм мощного укрепа ВСУ в Курской области
«РВ»: Российские войска пошли на штурм Гоголевки в Курской области
Подразделения ВС России начали штурм населённого пункта Гоголевка в курском приграничье, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там засели значительные силы разбитых частей ВСУ, которые оказывают ожесточённое сопротивление.
К освобождению Гоголевки российские военные приступили после полной зачистки Рубанщины. Десантники уже заняли некоторые улицы посёлка, который расположен вблизи так называемой «дороги смерти» из Суджи в Юнаковку.
Ранее президент США Дональд Трамп предрёк окружённым в Курской области бойцам ВСУ «ужасную бойню» и попросил Владимира Путина пощадить боевиков. Российский лидер в ответ заявил, что для этого Киев должен приказать военным сложить оружие.
VK / Минобороны России