Подразделения ВС России начали штурм населённого пункта Гоголевка в курском приграничье, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там засели значительные силы разбитых частей ВСУ, которые оказывают ожесточённое сопротивление.

К освобождению Гоголевки российские военные приступили после полной зачистки Рубанщины. Десантники уже заняли некоторые улицы посёлка, который расположен вблизи так называемой «дороги смерти» из Суджи в Юнаковку.