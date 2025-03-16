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Регион
15 марта, 23:08

Российские войска начали штурм мощного укрепа ВСУ в Курской области

«РВ»: Российские войска пошли на штурм Гоголевки в Курской области

Подразделения ВС России начали штурм населённого пункта Гоголевка в курском приграничье, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там засели значительные силы разбитых частей ВСУ, которые оказывают ожесточённое сопротивление.

К освобождению Гоголевки российские военные приступили после полной зачистки Рубанщины. Десантники уже заняли некоторые улицы посёлка, который расположен вблизи так называемой «дороги смерти» из Суджи в Юнаковку.

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Ранее президент США Дональд Трамп предрёк окружённым в Курской области бойцам ВСУ «ужасную бойню» и попросил Владимира Путина пощадить боевиков. Российский лидер в ответ заявил, что для этого Киев должен приказать военным сложить оружие.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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