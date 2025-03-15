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15 марта, 09:10

ВС РФ вернули под контроль ещё два населённых пункта в Курской области

Минобороны: ВС РФ в Курской области освободили Рубанщину и Заолешенку

Российские войска за минувшие сутки освободили ещё два населённых пункта в Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, речь идёт о Заолешенке и Рубанщине.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что российские силы продолжают вытеснять врага из курского приграничья. 12 марта президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы. После этого президент США Дональд Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ российский лидер пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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