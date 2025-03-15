Песков предупредил о сокращении времени для выполнения ВСУ предложения Путина
Песков: Время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»
Российский лидер Владимир Путин ранее предложил украинским формированиям сложить оружие в Курской области, и это предложение всё ещё актуально. Вместе с этим, как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Киева остаётся всё меньше времени для принятия решения.
«У них время сокращается, как шагреневая кожа», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Напомним, что российские силы продолжают вытеснять врага из курского приграничья. 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы. Кроме прочего Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области и напомнил, что иностранные наёмники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных. После этого Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ президент РФ пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.
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