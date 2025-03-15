Песков предупредил о сокращении времени для выполнения ВСУ предложения Путина

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил украинским формированиям сложить оружие в Курской области, и это предложение всё ещё актуально. Вместе с этим, как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Киева остаётся всё меньше времени для принятия решения.