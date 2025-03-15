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Регион
15 марта, 16:13

«Диктатор очень счастлив»: На Западе возмутились одним действием Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский смеётся на фоне катастрофы ВСУ в курском приграничье

Владимир Зеленский. Обложка © X / ZelenskyyUa

Владимир Зеленский. Обложка © X / ZelenskyyUa

Владимир Зеленский радуется и улыбается, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с катастрофой в курском приграничье. На эту деталь обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Украинский диктатор Зеленский, видимо, очень счастлив, раз улыбается? Миллион погибших. Его страна в руинах. Его люди разбросаны по всей Европе и за её пределами», — возмутился Боуз, комментируя одно из недавно опубликованных фото Зеленского у него на странице.

Боуз подчеркнул, что якобы победа главаря киевского режима в Курской области — катастрофический провал. Однако актёр смеётся и не выглядит расстроенным.

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А ранее Владимир Зеленский отказался признавать тот факт, что украинские военные оказались окружены в Курской области. По его словам, ВСУ якобы продолжают сдерживать ВС РФ в регионе. В Госдуме высмеяли слова главаря киевского режима. По словам лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, бывший комик отказывается верить в своё поражение.

Дарья Нарыкова
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