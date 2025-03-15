Владимир Зеленский радуется и улыбается, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с катастрофой в курском приграничье. На эту деталь обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Украинский диктатор Зеленский, видимо, очень счастлив, раз улыбается? Миллион погибших. Его страна в руинах. Его люди разбросаны по всей Европе и за её пределами», — возмутился Боуз, комментируя одно из недавно опубликованных фото Зеленского у него на странице.

Боуз подчеркнул, что якобы победа главаря киевского режима в Курской области — катастрофический провал. Однако актёр смеётся и не выглядит расстроенным.