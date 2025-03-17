В Белгородской области мужчина подорвался на «колокольчике»

В белгородском селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик». Ему оторвало стопу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.