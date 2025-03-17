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17 марта, 13:09

В Белгородской области мужчина подорвался на «колокольчике»

Гладков: В белгородском селе Ясные Зори житель пострадал от сдетонировавшей мины

В белгородском селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик». Ему оторвало стопу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

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Человек пострадал при попытке атаки БПЛА на объекты ТЭК в Астраханской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области гражданский был ранен в результате атаки украинского беспилотника в районе посёлка Степное, расположенного в Краснояружском районе. FPV-дрон ВСУ столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадал водитель. Свидетель происшествия, проезжавший мимо, доставил его в медицинское учреждение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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