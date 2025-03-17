Человек пострадал при попытке атаки БПЛА на объекты ТЭК в Астраханской области

Попытка массированной атаки беспилотников отражена в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Целями стали объекты, в том числе топливной промышленности.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — написал глава региона в телеграм-канале.

Рабочие смены были заблаговременно эвакуированы. Однако в результате пострадал один человек, его доставили в больницу. По словам губернатора, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в штатном режиме.