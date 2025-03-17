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Регион
17 марта, 04:28

Человек пострадал при попытке атаки БПЛА на объекты ТЭК в Астраханской области

Попытка массированной атаки беспилотников отражена в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Целями стали объекты, в том числе топливной промышленности.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — написал глава региона в телеграм-канале.

Рабочие смены были заблаговременно эвакуированы. Однако в результате пострадал один человек, его доставили в больницу. По словам губернатора, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в штатном режиме.

Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области
Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что на территории завода «Вагонмаш» под Курском нашли неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ. Пострадавших не было, место происшествия оперативно оцепили.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
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