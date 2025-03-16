Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском
На территории завода «Вагонмаш» в Курской области была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника украинских Вооружённых сил. Эта зона была окружена, сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
«На территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчёты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших, к счастью, нет!» — говорится в посте.
По его информации, над Железногорском были уничтожены 27 беспилотников силами ПВО. Вследствие падения обломков начался пожар на мягкой кровле автовокзала и в частном гараже. Глава региона отметил, что оба возгорания уже потушены сотрудниками МЧС.
Как пишет SHOT, противник атаковали Курскую область, предположительно, беспилотниками Mugin. Целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, недавно сообщалось о массовой атаке БПЛА ВСУ на Железногорск в Курской области. Как сообщали местные жители, над городом прогремело более 40 взрывов. В Министерстве обороны уже отметили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников противника менее чем за час в небе над Курской и Орловской областями.
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