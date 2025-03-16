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Регион
16 марта, 17:34

Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском

На территории завода «Вагонмаш» в Курской области была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника украинских Вооружённых сил. Эта зона была окружена, сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«На территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчёты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших, к счастью, нет!» — говорится в посте.

По его информации, над Железногорском были уничтожены 27 беспилотников силами ПВО. Вследствие падения обломков начался пожар на мягкой кровле автовокзала и в частном гараже. Глава региона отметил, что оба возгорания уже потушены сотрудниками МЧС.

Как пишет SHOT, противник атаковали Курскую область, предположительно, беспилотниками Mugin. Целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры.

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Напомним, недавно сообщалось о массовой атаке БПЛА ВСУ на Железногорск в Курской области. Как сообщали местные жители, над городом прогремело более 40 взрывов. В Министерстве обороны уже отметили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников противника менее чем за час в небе над Курской и Орловской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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