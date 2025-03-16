Российские силы ПВО меньше чем за час сбили 29 БПЛА над двумя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией страны 29 вражеских беспилотников за 40 минут — в период с 18:20 до 19:00 мск. Дроны уничтожены над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«16 марта с 18:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Орловской области», — сказано в сообщении.