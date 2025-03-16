Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 16:53

Российские силы ПВО меньше чем за час сбили 29 БПЛА над двумя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией страны 29 вражеских беспилотников за 40 минут — в период с 18:20 до 19:00 мск. Дроны уничтожены над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«16 марта с 18:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Орловской области», — сказано в сообщении.

Ювелирная работа: Наши парни под Харьковом нанесли удар по блиндажу ВСУ с расчётом дронов
Ювелирная работа: Наши парни под Харьковом нанесли удар по блиндажу ВСУ с расчётом дронов

Накануне стало известно, что российские силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Чёрным морем и Брянской областью. Системы сбили беспилотники меньше, чем за час. Об этом доложили в российском оборонном ведомстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Ольга Сливченко
  • Новости
  • пво
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar