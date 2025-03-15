Средства ПВО РФ уничтожили три БПЛА над Чёрным морем и Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника меньше, чем за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15 марта текущего года в период с 07:45 мск до 08:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, два дрона были сбиты в небе над Брянской областью, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.