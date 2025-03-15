Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 07:15

Средства ПВО РФ уничтожили три БПЛА над Чёрным морем и Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника меньше, чем за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15 марта текущего года в период с 07:45 мск до 08:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, два дрона были сбиты в небе над Брянской областью, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Подмосковье
Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Подмосковье

А ранее Life.ru писал, что Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на 15 марта. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В результате падения обломков БПЛА произошло локальное возгорание камыша.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar