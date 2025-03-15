Средства ПВО РФ уничтожили три БПЛА над Чёрным морем и Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника меньше, чем за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 марта текущего года в период с 07:45 мск до 08:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, два дрона были сбиты в небе над Брянской областью, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.
А ранее Life.ru писал, что Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на 15 марта. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В результате падения обломков БПЛА произошло локальное возгорание камыша.
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