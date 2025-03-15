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Регион
15 марта, 05:39

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Бочаров: При атаке БПЛА на Волгоградскую область разрушений нет

В ночь на 15 марта Волгоградская область подверглась атаке дронов. По предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации.

Он пояснил, что большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части города Волгограда. В результате падения обломков произошло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, однако пожар был быстро ликвидирован. Губернатор добавил, что пострадавших и повреждений объектов нет.

Напомним, в ночь на 15 марта расчёты систем противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 126 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Больше половины из всех уничтоженных дронов удалось ликвидировать в Волгоградской области, где расчёты ЗРК сбили 64 БПЛА. 38 дронов поражены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской.

Город и два села атакованы украинскими дронами в Белгородской области
Город и два села атакованы украинскими дронами в Белгородской области
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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Оксана Попова
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