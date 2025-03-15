Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

В ночь на 15 марта Волгоградская область подверглась атаке дронов. По предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации.

Он пояснил, что большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части города Волгограда. В результате падения обломков произошло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, однако пожар был быстро ликвидирован. Губернатор добавил, что пострадавших и повреждений объектов нет.