Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион
Губернатор Бочаров: При атаке БПЛА на Волгоградскую область разрушений нет
В ночь на 15 марта Волгоградская область подверглась атаке дронов. По предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации.
Он пояснил, что большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части города Волгограда. В результате падения обломков произошло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, однако пожар был быстро ликвидирован. Губернатор добавил, что пострадавших и повреждений объектов нет.
Напомним, в ночь на 15 марта расчёты систем противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 126 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Больше половины из всех уничтоженных дронов удалось ликвидировать в Волгоградской области, где расчёты ЗРК сбили 64 БПЛА. 38 дронов поражены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской.
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