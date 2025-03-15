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Регион
15 марта, 04:20

Город и два села атакованы украинскими дронами в Белгородской области

Беспилотники ВС Украины нанесли удары по нескольким населённым пунктам Белгородской области в ночь на 15 марта. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, взрывы раздались в городе и двух сёлах.

«В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава», — написал чиновник.

Ещё два БПЛА противника рухнули в сёлах Муром и Тишанка, повредив частные домовладения. К счастью, никто из мирных не пострадал.

Серия взрывов прогремела над Волгоградом и областью, очевидцы сообщают о сбитых беспилотниках
Серия взрывов прогремела над Волгоградом и областью, очевидцы сообщают о сбитых беспилотниках

Также минувшей ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую и Ростовскую области. Силам ПВО удалось ликвидировать над регионами десятки БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Илья Пушкарев
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