Серия взрывов прогремела над Волгоградом и областью, очевидцы сообщают о сбитых беспилотниках

От пяти до восьми взрывов прогремели над территорией Волгограда и области в ночь на 15 марта. Как сообщили SHOT очевидцы, громкие хлопки сопровождались яркими вспышками в небе. Предварительно, силы ПВО отражают атаку дронов на регион.

Местные жители утверждают, что несколько БПЛА удалось уничтожить над селом Мариновка, посёлком Котлубань и рабочим посёлком Иловля. Также ведётся зенитный огонь по целям в Кировском и Красноармейском районе Волгограда. В северной части столицы региона возник пожар.