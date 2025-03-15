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Регион
15 марта, 01:55

Серия взрывов прогремела над Волгоградом и областью, очевидцы сообщают о сбитых беспилотниках

SHOT: Взрывы раздались в Волгограде и области, сработала система ПВО

От пяти до восьми взрывов прогремели над территорией Волгограда и области в ночь на 15 марта. Как сообщили SHOT очевидцы, громкие хлопки сопровождались яркими вспышками в небе. Предварительно, силы ПВО отражают атаку дронов на регион.

Местные жители утверждают, что несколько БПЛА удалось уничтожить над селом Мариновка, посёлком Котлубань и рабочим посёлком Иловля. Также ведётся зенитный огонь по целям в Кировском и Красноармейском районе Волгограда. В северной части столицы региона возник пожар.

Более 70 человек признаны потерпевшими после атаки БПЛА на столичный регион
Более 70 человек признаны потерпевшими после атаки БПЛА на столичный регион

На фоне взрывов аэропорт Волгограда временно остановил работу. Также ограничения на приём и выпуск воздушных судов затронули воздушную гавань Саратова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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