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15 марта, 01:34

Аэропорты Волгограда и Саратова временно остановили работу в целях безопасности

В Волгограде и Саратове введены временные ограничения на работу аэропортов. Приём и отправка рейсов приостановлены. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Волгограда Гумрак не принимает и не отправляет самолёты с 03:33 по московскому времени. В саратовском Гагарине же ограничения действуют с 01:00 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — отметили в федеральном агентстве.

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Аэропорт Саратова уже приостанавливал работу 14 марта из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Тогда глава региона Роман Бусаргин сообщал о работе систем оповещения и готовности экстренных служб.

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Telegram / Аэропорт Волгоград / d_oleg

Антон Голыбин
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