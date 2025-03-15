Аэропорты Волгограда и Саратова временно остановили работу в целях безопасности

В Волгограде и Саратове введены временные ограничения на работу аэропортов. Приём и отправка рейсов приостановлены. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Волгограда Гумрак не принимает и не отправляет самолёты с 03:33 по московскому времени. В саратовском Гагарине же ограничения действуют с 01:00 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — отметили в федеральном агентстве.