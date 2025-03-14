Аэропорт Саратова не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы. Работа воздушной гавани ограничена из-за угрозы БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения с 11:00 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин)», — сообщили в Росавиации.