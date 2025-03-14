Аэропорт Саратова не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы БПЛА
Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы. Работа воздушной гавани ограничена из-за угрозы БПЛА.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения с 11:00 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин)», — сообщили в Росавиации.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА, работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Поздним вечером 13 марта ограничения уже вводились в аэропорту Саратова. Воздушная гавань возобновила работу в 01:00 мск 14 марта. Также ограничения сегодня ночью вводились в столичном Внуково, калужском Грабцево, Сочи и Нижнем Новгороде.
Wikipedia / Sealle