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14 марта, 09:04

Аэропорт Саратова не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы. Работа воздушной гавани ограничена из-за угрозы БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения с 11:00 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин)», — сообщили в Росавиации.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА, работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Поздним вечером 13 марта ограничения уже вводились в аэропорту Саратова. Воздушная гавань возобновила работу в 01:00 мск 14 марта. Также ограничения сегодня ночью вводились в столичном Внуково, калужском Грабцево, Сочи и Нижнем Новгороде.

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Wikipedia / Sealle

Александра Вишнякова
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