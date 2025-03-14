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Регион
14 марта, 07:27

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 09:57 МСК на приём и выпуск ВС введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении представителя ведомства.

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Напомним, ранее украинские беспилотники попытались атаковать Москву. Было сбито четыре БПЛА, летевших на столицу. Обломки некоторых из сбитых дронов задели жилые дома.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Солунин

Никита Никонов
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