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14 марта, 05:30

Во Внуково и аэропорту Калуги возобновили приём и выпуск самолётов

В аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) в 07:27 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за время ограничений семь самолётов, направлявшихся во Внуково, ушли на запасные аэродромы.

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Напомним, этой ночью московский аэропорт Внуково и аэропорт Калуга приостановили приём и отправку рейсов в целях безопасности. Также план «Ковёр» вводили в аэропорту Сочи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Николай Рюмин
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