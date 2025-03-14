Во Внуково и аэропорту Калуги возобновили приём и выпуск самолётов

В аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) в 07:27 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.